Konzert nach bangen Tagen in Saalbach

Zwei Tage war er eingeschneit – aber am Donnerstag steht David Hasselhoff (55) wieder auf der Bühne. In der Walleggalm in Saalbach gibt er ab 12 Uhr mit Kulthits wie Limbo Dance eine Vorschau auf sein großes ÖSTERREICH-Konzert in der Wiener Stadthalle (10. Oktober, ticket24.at).

Bereits am Sonntag war The Hoff mit Gattin Hayley Roberts von Marbella aus nach Salzburg gejettet und wurde dann vom Schneechaos überrascht. Mit witzigen Internetvideos („Auch der kleine Hoff hat sehr gefroren!“) und Tiroler Gröstl hielt er sich bei Laune.

© FAcebook/Hasselhoff

© Screenshot Instagram