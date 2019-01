Auf dem aktuellsten Instagram-Posting der Schauspielerin ist eine Filmszene mit Nick Nolte aus dem US-Remake von Schweigers Film "Honig im Kopf" zu sehen. Peinlich: Veronica Ferres dürfte sich nicht mehr an den Filmtitel erinnern und nennt das Remake dort "Honey in The Head". Richtig wäre allerdings "Head Full of Honey".

© Screenshot Instagram/veronicaferres

Zur Verteidigung von Ferres: "Honey in the Head" war der Arbeitstitel des Remakes.