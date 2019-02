Regisseur Schwabenitzky schießt gegen Gabalier-Kritiker

So schreibt der Regisseur auf seiner Facebook-Seite unter anderem: "Beispiel Gabalier: Ist er rechts? Ist eine andere Meinung als die der Künstlermehrheit rechts? Ist es rechts wenn man meint, dass Kleinkinder besser bei einem Elternteil aufwachsen sollen als in einer Kinderkrippe? Ist es rechts wenn einer meint, dass Frauen intelligent genug sind zu kapieren, dass wenn jemand "liebe Freunde" sagt, verstehen, dass auch Frauen damit gemeint sein könnten? Oder muss man "Freundinnen" hinzufügen? Ich kann darauf nur antworten hüten wir uns doch vor Meinungsdiktatoren oder Idioten und lassen wir uns von diesen Leuten nicht in diverse Schubladen stecken, d.h. lassen wir diese "sogenannten Linken" reden, also ihnen ihre Meinung, denn sie sind nicht Persönlichkeit genug eine wirkliche eigene, persönliche Meinung zu haben, dafür zu dumm oder nicht mutig genug sie zu vertreten bzw. sind das die echten, intoleranten Rechten - nur merken sie es nicht."

Ergänzend fügt er hinzu: "Denn auf Grund der einen oder andere veröffentlichte Aussage zu meinen, man würde denjenigen so gut kennen, um ihn be- oder verurteilen zu können, ist überheblich, dumm, einfältig, faschistoid."