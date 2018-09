So wild feiern Klum und Kaulitz Geburtstag

Natürlich wurde dies gefeiert - selbstverständlich war auch Heidi Klum mit von der Partie. Gemeinsam mit dem Model haben es Bill und Tom Kaulitz auf dem Burning Man 2018, einem Festival im US-Bundesstaat Nevada, an ihrem Geburtstag krachen lassen. Die eindrucksvollen Fotos und Videos, postete das weltbekannte Model auf ihr Instagram-Profil.

Geburtstagsparty in Nevada

Anlässlich des 29. Geburtstages der Tokio-Hotel-Zwillinge, hat Heidi Klum mehrere Bilder und einen Clip vom Burning Man mit ihren Instagram-Followern geteilt. Zu den Fotos der wilden Party schrieb die 45-Jährige unter anderem: "Happy Birthday an diese beiden wunderschönen Menschen." Heidi Klum scheint nicht nur bis über beide Ohren in Tom Kaulitz verliebt zu sein, sondern auch seinen Bruder Bill ins Herz geschlossen zu haben.

❤️2️⃣9️⃣❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Sep 2, 2018 um 1:36 PDT

In einem Video sieht man sie mit Tom Kaulitz auf Fahrrädern bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. Im Hintergrund ist laute Musik zu hören und die Stimmung ist äußerst romantisch. Bei den Followern von Heidi Klum kommt die Party jedenfalls sehr gut an. "Es sieht aus wie König und Königin in einer magischen Welt!", so ein faszinierter Benutzer auf Instagram.