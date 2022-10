Das geheime Mateschitz-Erbe: Wer bekommt 28 Milliarden?

Der weltbekannte Energydrink machte Mateschitz zum 51. reichsten Menschen. Der reichste Österreicher hinterlässt 30 Schlösser, eine Privatinsel und Flugzeuge.

Salzburg. Didi Mateschitz soll selbst täglich 12 Dosen Red Bull getrunken haben. Dank des Energy Drinks in der Dose wurde er zum mit Abstand reichsten Österreicher. Das US-Magazin Forbes listet ihn aktuell mit einem Vermögen von 27,8 Milliarden Euro auf Rang 51 im globalen Milliardärs-Ranking.

Noch ist nichts über ein Testament des Milliardärs bekannt. Als Haupterben kommen in Frage:

Sohn Mark Mateschitz (30): Er stammt aus einer zweijährigen Beziehung des Firmengründers mit der Ex-Skilehrerin Anita Gerhardter (siehe unten).

Anita Gerhardter (56): Eine seiner beiden Lebensmenschen. Sie führt immer noch die Stiftung „Wings for Life“ für Knochenmarksforschung.

Marion Feichtner (39): Lebensgefährtin bis zuletzt. Sie wohnten in Salzburg.

Er sammelte Schlösser, Hotels und Restaurants

Investitionen. Milliardär Mateschitz investierte sein Vermögen in Unternehmen, Immobilien und in extravagante Hobbys.

■ Privatinsel. „Laucala“ im Südpazifik kaufte Mateschitz 2003 um 10,1 Millionen Euro. Darauf: Ein Luxusresort mit 25 Privatvillen. Jede mit eigenem Butler, Pool und etwa 3.000 m² Grund. Die Insel selbst ist fünf Kilometer lang, drei breit. 5.000 Euro kostet hier eine Nächtigung.

■ Schlösser, Villen... Manche witzeln, nur die britischen Royals haben mehr Schlösser. Mateschitz besaß laut Bloomberg 30 in seiner Heimat Steiermark und in Salzburg. Etwa das pompöse Maria-Theresien-Schlössl in der Stadt Salzburg (Kaufpreis 10 Mio). Privat residierte der Red-Bull-Chef in einer riesigen Villa im Salzburger Nonntal. In Maria Alm (Pinzgau) besitzt er ein Landgut. Hotels kaufte „Didi“ auch in Serie. Das Steirerschlössl in Zeltweg etwa, oder die Aqualux-Therme in Fohnsdorf Murtal.

■ Fliegen. Mateschitz sammelte historische Flugzeuge und baute ihnen eine angemessene Unterkunft: Das Hangar 7 in Salzburg beherbergt auch das Top-Restaurant Ikarus.