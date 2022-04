Vor ihrem Tod macht die blinde Wahrsagerin Baba Wanga noch eine beunruhigende Prophezeiung über Russland

Immer wieder überrascht Baba Wanga mit wahren Vorhersagungen: so prophezeite sie 9/11, das U-Boot Unglück "Kursk" und den 44. Präsidenten der USA. 1979 prophezeite sie über Putin und Russland "Alles wird wie Eis auftauen, nur einer bleibt unberührt – Wladimirs Ruhm, Ruhm Russlands."

Ihrer Aussage nach könne "niemand" Russland "aufhalten". Weiter heißt es in ihrer Prophezeiung: "Alles wird von ihr aus dem Weg geräumt!" Experten schätzen, dass über zwei Drittel der Zukunftsprognosen von Baba Wanga der Wahrheit entsprachen, ob es in Putins Fall auch so ist, wird sich erst zeigen.