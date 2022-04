Das einstige Ehepaar Johnny Depp und Amber Heard befinden sich derzeit mitten in einem heftigen Verleumdungsprozess.

Nachdem sich Heard Ende 2018 in der "Washington Post" als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet hatte, verklagte Johnny Depp seine Ex- Frau auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Heard reagierte mit einer 100 Millionen Dollar Gegenklage. Der laufende Verleumdungsprozess brachte bereits einige schockierende Aussagen zu Tage:

Die Hochzeit der beiden war eine wahre "Drogen- Party"

Nach Aussagen von Johnny Depp ging es auf der Hochzeit der beiden in 2015 wild her, auf dem Programm standen "Essen, Tanzen, Drogen". Unter anderem soll Amber eine der Personen gewesen sein, die MDMA konsumiert hätten, Depp selbst habe nur Marihuana geraucht.

Depp schrieb über Mord an Amber Heard

Im Prozess wurden Chatverläufe Depps öffentlich, in denen er Mordfantasien an Amber Heard an seinen Schauspiel- Kollegen Paul Bettany schickte. 2013 schrieb Depp demnach: "Lass Amber verbrennen!!! Lasst sie uns ertränken, [...]!!".

Heard trieb Depp zu Drogen und Alkohol

Auch für seine Drogen- und Alkoholprobleme macht Johnny Depp seine Exfrau verantwortlich. Depp behauptet, aufgrund der ständigen Streitigkeiten suchte er nach etwas, das ihm Distanz zu den verbalen Angriffen verschaffte.

Depp habe wegen Heard einen Fingerteil verloren

Im Prozess packte Depp über einen Streit zwischen den beiden aus, der 2015 in Australien stattgefunden haben soll. Dabei soll Amber Heard aus Wut über Depps Trinkereien eine Wodka Flasche nach ihm geworfen, und dabei seinen Finger verletzt haben.