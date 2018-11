"Adam sucht Eva": Gina-Lisa weint schon in 1. Folge

"Adam sucht Eva". Gute Nachrichten für Trash-Fans: Morgen startet auf RTL die neue Staffel von "Adam sucht Eva". Und die ersten Fotos machen bereits Lust auf die Serie. In der Show sollen Singles auf einem Schiff zueinanderfinden: Wer in der Show seinen Traumpartner findet, darf mit ihm in ein paradiesisches Camp auf die Insel Rhodos ziehen.

Drei Promi-Singles und zehn Normalos stechen am Samstag splitterfasernackt auf einer Liebes-Yacht in See. Zum ersten Mal in der Geschichte des entblößten Datings vor laufenden Kameras suchen die Singles ihr Glück in Europa und nicht etwa auf der Trauminsel Tikehau im Pazifischen Ozean, die zuletzt als Drehort genutzt worden war.

Bei Gina-Lisa kullern schon in der ersten Folge die Tränen – was daran liegen könnte, dass sie in einer Szene andeutet, seekrank zu sein. Was wiederum blöd wäre, denn die Show spielt ja auf einem Schiff.