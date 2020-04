Amira Pocher: Fieser Witz gegen Lugner

Witzbold-Professionist Oliver Pocher legt sich normalerweise gerne mit Schlagerstars oder Influencern an. Nach seinem epischen Streit mit Michael Wendler ging Pocher in den letzten Wochen massiv gegen Insta-Stars vor.

Amiras erster Comedy-Auftritt

Doch, siehe da, nun hat er jemand ganz anderen am Radar… es ist die eigene Ehefrau, mit der er sich anlegt, Amira Pocher! Und die schreit just: „Ich will die Scheidung!“ auf ihrem Account. Dabei ist es doch scheinbar ganz harmlos, was der Comedian da zeigt. Nämlich Amiras ersten Auftritt als Stand-Up-Comedienne. Dieser fand vor rund eineinhalb Jahren in Wien statt. Sie macht einige Witze über sich selber, ihre Ägyptisch-Österreichischen Wurzeln, und den damit verbundenen Alltagsrassismus.

Seitenhieb gegen Lugners

Dann wird es deftiger, es kommt ein Fritzl-Witz aus ihrem Mund: „Ein österreichisches Sprichwort besagt: ‚Wer den Kellerschlüssel hat, der bestimmt die Musik‘.“ Auch Baumeister-Ex-Ehepaar Cathy und Richard Lugner kommen nicht gut weg bei Amira als sie sagt: „Ach Amira, du kannst ja nicht immer an allem rumlecken, was nicht mehr funktioniert… ich bin ja nicht Cathy Lugner.