Anna Ermakova: Becker-Tochter zeigt heiße Pics

Anna Ermakova, die mittlerweile 20 Jahre alte Tochter von Tennis-Legende Boris Becker hat schon vor einiger Zeit Instagram für sich entdeckt. Seitdem postet sie Bilder aus ihrem Leben. Oft zeigt sie sich auf den Bildern recht freizügig.

Sexy Aufnahmen

So auch jetzt: Anna präsentiert ihren prallen Ausschnitt oder ihre langen Beine in knallengen Lack-Leggins. Doch, hoppala, die Aufnahmen sind teilweise in einem Club gemacht worden. Wie geht das? Die Erklärung ist wohl, dass Anna nun in Zeiten der Isolation viel Zeit hat um schicke alte Bilder hervorzukramen. Damit kann sie dann ihre Fans zu Hause zumindest bildlich aufheitern… Sie selbst leidet unter den Beschränkungen und schreibt: „Ich vermisse Zusammenkünfte mit anderen Personen!“