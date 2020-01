Nackt für einen ernsten Zweck: Christina Grass, die Freundin von Dschungelcamper Marco Cerullo, hat sich ausgezogen. Sie will mit der Aktion ein Statement gegen Hass setzen.

Gegen den Hass: Christina

Christina schreibt zu der Aufnahme: "Was würde passieren, wenn die gesagten Worte auf unserem Körper erscheinen würden?! Hat sich da mal jemand Gedanken drüber gemacht? Der Grund für meinen jetzigen Post, sind meine Beobachtungen aus den letzten Monaten und vor allem die gesagten Worte, auch über die Leute im Dschungel. Ich kann einfach nicht verstehen was mit der Welt da draußen los ist. Warum gibt es so viel Hass und Mobbing?! Sich hinter seinem Handy zu verstecken und böse Sachen zu schreiben ist immer leicht, was es aber mit der Psyche von den anderen macht, ist glaube ich den meisten nicht bewusst."

Wie Lena Meyer-Landrut

Auf dem Körper der 31-Jährigen sind diverse Beschimpfungen zu lesen, sehr unschöne Worte. Die Aktion erinnert an eine, die Lena Meyer-Landrut initiiert hat. Auch sie schrieb Hassworte auf ihren nackten Körper.