Baby-Boom in Quarantäne

In wenigen Wochen ist es bei Topmodel Lena Gercke so weit. Dann erwartet die findige Unternehmerin ihr erstes Baby. Die Zeit bis dahin verbringt sie wegen des Coronavirus fast ausschließlich daheim. Die neue Kollektion ihrer Mode-Marke „LeGer“ bringt sie aber dennoch auf den Markt. Dafür modelt sie mit Baby-Bauch in ihrem Vorzimmer. Auch Model-Kollegin Barbara Meier erwartet im Sommer ihr erstes Baby. Ihr Quarantäne-Programm ist vor allem ein Work-out, das sie auch mit Baby-Kugel täglich absolviert.