"Bachelor in Paradise"-Paar trennt sich

Liebes-Aus bei "Bachelor in Paradise". Der Beziehungsstatus von Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (26) ist nun geklärt. Das Traumpaar ist offiziell nicht mehr zusammen.

Keine Pärchenbilder seit Wochen

Sehr still wurde es um die ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten. Das Ex-Paar hatte seit Wochen keine Pärchenbilder in den sozialen Netzwerken gepostet. Ein klares Anzeichen, das es hinter den Kulissen gekriselt hat. Als die beiden Influencer noch zusammen waren, wurden sehr viele Fotos und Videos gepostet, die ihre Liebe zeigten und die sie mit ihren Followern geteilt hatten.

"Bachelor in Paradise"

Yeliz und Johannes haben sich bekanntlich in der RTL-Show "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Kurze Zeit später waren die beiden bereits ein Liebespaar. Turbulenzen folgten, die beiden fanden jedoch immer wieder zusammen. Nun hat das "Hin-und-her-Spiel" ein Ende und die beiden werden in Zukunft verschiedene Wege gehen.