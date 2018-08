Barbara Meier: Sexy Urlaubsgrüße

Bevor es richtig losgeht mit dem Stress, den eine Hochzeit mit sich bringt, genießt Model und GNTM-Gewinnerin Barbara Meier ihren Urlaub.

Ruhe und Entspannung

In Andalusien planscht die rothaarige Schönheit, sonnt sich und genießt Bootsausflüge. Auf den Bildern schaut sie aus wie eine fleischgewordene Version der kleinen Meerjungfrau Arielle. Erste Schauspielerfahrungen konnte Maier bereits sammeln - wir würden sie gerne in so einer Verfilmung sehen!

Projekte

Für eine Filmrolle studiert Barbara gerade Text ein. Welche es ist, verrät sie noch nicht. Allerdings sagt sie über ihre Hochzeit mit Immo-­Tycoon Klemens Hallmann, dass es garantiert ein gigantisches Fest wird: „Es kann gar keine kleine Feier werden“, lacht Meier.