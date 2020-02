Barbara Meier: Sie spricht über Baby-News

"Wir haben eine wunderschöne Überraschung zum Valentinstag", deutete Barbara Meier eine Neuigkeit für ihre Follower in einer Story an. Dann ließ sie die Baby-Bombe platzen. In einem Posting verriet sie "Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby". Dazu zeigte sie auch gleich ihren wachsenden Babybauch in einer Fotomontage, das dem Poster vom Hollywood-Film "Mr. & Mrs. Smith" nachempfunden wurde.

Barbara Meier: So romantisch

Jetzt gibt es ein Update von der schönen Rothaarigen. In einer Insta-Story bedankt sie sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Das ist wirklich sehr sehr schön, wir sind sehr glücklich dass ihr euch so mit uns freut, da freuen wir uns gleich noch ein bisschen mehr." Barbara hat bereits einen Mama-Glow, wirkt strahlend und happy. Die Baby-News dürften der Liebe zwischen Barbara und Klemens Flügel verliehen haben: Im Clip posiert sie vor einem Strauß roter Rosen und sagt zum Schluss, dass diese der Valentinstagsgruß ihres Liebsten sei. Haaach, wie romantisch!