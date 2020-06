Barbara Meier: So schön schwanger

Bei Geburt dabei

Meier sagte unlängst bei einem Gespräch mit RTL, dass ihr österreichischer Ehemann Klemens Hallmann (44) bei der Geburt des Kindes in rund zwei Monaten mit in den Kreißsaal will. "Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben", sagte Meier. Die Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" und der Unternehmer haben im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet.