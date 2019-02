Bill Kaulitz über Baby-Gerüchte

Am Red Carpet stand Bill Kaulitz (29) den Journalisten Rede und Antwort zur Hochzeit seines Zwillingsbruders Tom mit Heidi Klum (43). „Ich glaube, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue für meinen Bruder“, so der Musiker. Nur bei der Frage nach den Baby-Gerüchten wich er aus. „Da sage ich nichts zu“, grinste Bill, der sein Strahlen bei der Frage aber nicht verbergen konnte und so die Gerüchte weiter schürt.