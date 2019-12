Bushido beleidigt Lena aufs Übelste

Welche Lena er meint, lässt der Deutschrapper Bushido (41) offen – doch für Fans ist es klar, dass er Lena Meyer-Landrut disst. In seinem neuen Song "Okzident" nutzt er Lena als Vergleich. Der Rapper spielt dabei auf ihren schlanken und durchtrainierten Körper an und rappt: "Das ist CCN. Spare dir deine Klagewörter. Du bist wie Lena. Eine Fo*** in einem Knabenkörper."

Ob Bushido die deutsche ESC-Siegerin Meyer-Landrut, oder das Topmodel Gercke meint, sagt er nicht. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass er gegen Meyer-Landrut austeilt. Bereits 2014 rappte er im Song "Blei-Patronen": "Triff mich bei McDonald‘s. Wenn ich Junk-Food bestelle. Für die Echo-Rede kriegt Meyer-Landrut 'ne Schelle."

Lena hat immer wieder mit üblen Anfeindungen und Hassnachrichten zu kämpfen. Vor rund einem Jahr machte sie ein Foto öffentlich, in dem sie darauf hinwies. Sie schrieb Begriffe, wie "Fo***", "Fett", "Miststück" oder "Go kill yourself" auf einen Spiegel, der sie selbst zeigte.

In einem weiteren Instagram-Post schrieb die heute 28-Jährige: "Lasst uns gegen den Hass kämpfen, indem wir die Liebe wählen - immer wieder. Alles, was wir schätzen, wächst – konzentrieren wir uns auf die Liebe!"