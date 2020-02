Eigentlich war sein Leben stets von Erfolg gekrönt. Erfolgreicher Unternehmer, beliebter TV-Star und an der Seite von Veronika Ferres auch noch glücklich verheiratet. Doch nun muss Carsten Maschmeyer einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Bei dem 42-jährigen "Höhle der Löwen"-Investor wurde weißer Hautkrebs festgestellt. Das berichtet die deutsche "Bild" unter Berufung auf Maschmeyers Büro.

An der Nase sei ihm ein "Basaliom", bösartiger Krebs, entfernt worden. Die Operation sei gut verlaufen und Maschmeyer habe das Spital auch wieder verlassen. Nun befindet er sich im Kreise seiner Familie auf dem Weg der Besserung. Seine Heilungschancen stehen damit auch gut, denn der Krebs hat nicht gestreut. Trotz dieser Schock-Diagnose bleibt er aber realistisch und weiß, dass er Glück im Unglück hatte. "Ich behalte meine positive Geisteshaltung und bin dankbar, dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist. Viele Menschen trifft eine Krebserkrankung deutlich härter. Auch sie müssen ihr Schicksal meistern und viele von ihnen müssen viel schwerere Wege gehen. Vor ihnen habe ich höchsten Respekt", so Maschmeyer zu "Bild".

Bis Mitte März ist nun eine Zwangspause angeordnet worden. Maschmeyer hat alle Termine, sowie auch die Dreharbeiten zu der neuen Staffel der Start-up-Show verschoben.