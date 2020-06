Cathy Lugner: Bald auch im deutschen ''Playboy''?

Für den slowakischen Playboy zeigte sich Cathy Lugner 2017 splitterfasernackt. Damals ging für sie ein großer Traum in Erfüllung. Nun fragte sie ein Fan auf Instagram, wann sie denn in der deutschen Ausgabe des Männermagazins zu sehen sei. Cathy antwortete geheimnisvoll: „Vielleicht bald. Lasst euch überraschen.“ Damit wäre sie ihrem Wunsch, in den US-Playboy zu kommen, einen weiteren Schritt näher.