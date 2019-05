DIESER Mann fasziniert Heidi Klum

Adrian heißt der junge Mann, den Modelmama Heidi ganz interessant finden dürfte: Sie folgt dem 22-Jährigen nämlich auf Instagram, obwohl sie sonst nur Superstars abonniert.

Was ist so faszinierend an ihm? Wir haben die Antwort: Adrian Kozakiewicz aus Waldbronn bei Karlsruhe ist ein gefeierter Social-Media-Star, weil er einen ganz besonderen Beruf hat. Er ist Insektenzüchter und zeigt seine Leidenschaft auf seinem Instagram-Profil "insecthaus_adi". Sein Account zählt bereits 580.000 Follower, Tendenz steigend. Unter seinen Fans sind zahlreiche weitere Prominente, wie zum Beispiel Ariana Grande oder Lorde.

Adrian freut sich über den neuen Promi-Fan: "Dass Heidi Klum mir folgt, ist schon ein Wahnsinn."

Seine Insekten - 70 Arten leben im elterlichen Keller - sind ein Vermögen wert: Seltene Gottesanbeterinnen verkauft er für bis zu 600 Euro. Seine teuerste Errungenschaft ist eine extrem seltene Vogelspinne mit zwei Geschlechtern, die weltweit einzigartig ist. Für diese Spinne würde er 15.000 Euro bekommen, er hat allerdings nicht vor, sie zu verkaufen.

Wie Heidi Klum und seine anderen prominenten Follower auf ihn aufmerksam geworden sind, ist ihm allerdings ein Rätsel. Wer weiß, vielleicht sind seine Tiere bald in einer Folge von "Germany's Next Topmodel" zu sehen?