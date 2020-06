Daniela Katzenberger bräunt sich oben ohne

Die Kult-Blondine ist mit ihrer Familie aus Deutschland nach Mallorca zurückgekehrt. Dort lässt es sich die Katze in der Sonne gut gehen, wie sie ihren Fans auf Instagram zeigt. Die 33-jährige liegt oben ohne und nur mit Bikini-Höschen bekleidet auf einer Sonnenliege vor dem Pool.

"Ja, ich weiß schon, was ihr denkt ... Wie kann sie sich nur SO zeigen?!?!", schreibt Katzenberger zum Foto und fügt hinzu: "Mit Preisschild am Schuh!!". Auf der Sohle eines der Schlapfen noch das Etikett zu erkennen.

Ihre Fans feiern Daniela für so viel Selbstironie. Ein User kommentiert: "Einen schönen Menschen kann nichts entstellen. Auch kein Preisschild“ oder "Das Preisschild ist nun wirklich das, was einem am meisten ins Auge sticht". Ihr Scherz kommt offenbar gut an.