Daran starb TV-Star Ferdinand Schmidt-Modrow

Er wurde nur 34 Jahre alt: Ferdinand Schmidt-Modrow ist tot.Der Schauspieler war bekannt aus der Daily Soap "Sturm der Liebe" oder "Dahoam is dahoam". Wie die deutsche „BILD“ berichtet, machte der 34-Jährige auf der norddeutschen Insel Wangerooge Urlaub, als er plötzlich krank wurde. Der Schauspieler wurde mit dem Krankenhaus ins Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven gebracht, starb dort aber wenig später. Als Todesursache wird Riss in der Speiseröhre genant.

Karriere von Schmidt-Modrow

Schmidt-Modrow hatte sein Filmdebüt im Streifen "Grenzverkehr"(2004). Es folgten unter anderem Rollen in "Beste Zeit" und der Fortsetzung "Beste Gegend" von Marcus H. Rosenmüller.