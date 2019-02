Designer Philipp Plein mobbt Journalistin auf Instagram

Alexandra Mondalek ist eine Modejournalistin aus New York und verfasste eine Kritik zu Philipp Pleins neuer Herbstkollektion, nachdem sie zur Modenschau des Designers auf der New Yorker Fashion Week eingeladen wurde.

Mondalek kritisierte in ihrem Bericht, dass man ihr ein Black-Tie-Event mit Sitzplätzen versprochen hätte. In Wirklichkeit sei sie mit mehreren Menschen zusammengepfercht auf einem Balkon gestanden. Sitzplätze hätte es nur für ein Drittel der Gäste gegeben. Auch die Mode entsprach nicht ihrem Geschmack: "Philipp Pleins Herbst 2019 Show war genauso tragisch wie der Kanye-West-Scam, der ihr vorausging." Sie sprach auf den Reinfall Pleins an, der laut Medienberichten fast eine Million Dollar an einen Betrüger bezahlt hat, der sich als Repräsentant von Kanye West ausgegeben hat.

Auf diese Kritik reagierte Philipp Plein gekränkt und beleidigte die Journalistin auf Instagram: Er veröffentlichte ein älteres Foto der Frau, auf dem sie mit ein paar Kilos mehr zu sehen ist und schrieb dazu: "Nächstes Mal stelle ich sicher, dass du genug Essen bekommst! Versprochen." Zusätzlich veröffentlichte er ein GIF einer extrem übergewichtigen Cartoon-Figur.

Außerdem teilte er ein Foto von einer Frau, die nicht Alexandra Mondalek ist und schrieb: "Nächstes Mal komm pünktlich, wenn du unbedingt umsonst essen willst."

Mondalek erfuhr über Internet-Trolle von der Attacke, die sie via Privatnachricht kontaktierten. Sie begrüße Kritik, aber was Plein gemacht hätte, sei "verletzend und nichts Halbes und nichts Ganzes" gewesen.

Zuerst soll sie sich für die Fotos, die er teilte, geschämt haben, aber sie hätte schnell gemerkt, dass eigentlich er sich schämen sollte. Die Instagram-Story wurde gelöscht. Von Plein oder seiner PR-Agentur hat sie bis heute nichts gehört.

These are the IG stories posted. I hope you’re proud of yourself for fat-shaming someone who struggles with body image anyway ???????? and for what it’s worth, I was on time. pic.twitter.com/HUYDW1ZzbX