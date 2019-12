TV-Zoff. „Bei wichtigen Leuten wäre ich sauer, wenn die so etwas sagen würden, aber Gottschalk war einst ein ganz Großer, und jetzt geht alles, was er anfasst, in die Hose.“

Heftige Retourkutsche von Dieter Bohlen (65) im Radio-Austria-Interview mit Wolfgang Fellner. Keine zwei Tage, nachdem Thomas Gottschalk (69) in der ARD-Talkshow Maischberger gegen Beauty-Behandlungen wetterte („Kein ­Botox, sonst ende ich wie Bohlen, das kann nicht sein.“), nahm sich der DSDS-Starjuror bei seiner ÖSTERREICH-Visite kein Blatt vor den Mund: „Ich will auch nicht so aussehen wie Gottschalk! Nicht mal im Sarg! Da ist sicher viel Neid dabei. Er hat ja das große Problem, dass es nicht mehr so gut läuft bei ihm. Er hat seinen Zenit überschritten.“

Pläne. Ganz anders bei Bohlen, der nach DSDS und Das Supertalent bereits „ein drittes TV-Format verhandelt“. „Ein Leben ohne Arbeit wäre für mich der reine Horror“, erklärt er im oe24.TV-Interview und denkt deshalb auch noch „lange nicht an die Pension“. „Ich habe einst gesagt, ich höre mit 40 auf, dann mit 50, und jetzt sage ich einfach: Ich höre gar nicht auf. Damit liege ich ganz bestimmt richtig!“

Konzert. Das bewies er gestern Abend bei seinem kultigen Comeback-Konzert in der Stadthalle. Da standen für 5.000 Fans knackige Sprüche und alle Klassiker von Modern Talking („Die Leute wollen das hören und ich auch!“) bis DSDS auf dem Programm: „Es gibt nicht so viele Menschen auf diesem Planeten, die 22 Nummer-1-Hits hatten und die auch singen können!“

