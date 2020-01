Berlin. Die Dschungel-Camperin Anastasiya Avilova bekommt nach eigenen Angaben "sehr unangenehme Nachrichten" wegen eines Jahre alten Sex-Filmchens. Sie will sich damit aber nicht erpressen lassen.

Es gebe eine Person, die sie erpressen wolle, sagte die 31-Jährige, die ab dem 10. Jänner an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teilnehmen wird, in einer Instagram-Story. "Das lasse ich einfach nicht zu. Ich zahle keinen Cent an so eine Person."

Hintergrund sei ein Film, den sie vor acht Jahren gedreht habe. "Das ist kein Porno, es geht um Soft-Erotik", betonte sie in der Story, die sie am Freitag veröffentlichte. Die gebürtige Ukrainerin sei damals noch nicht lange in Deutschland gewesen, habe als Aushilfe in einem Ein-Euro-Shop und einem Baumarkt nicht viel verdient. Darum habe sie auf eine Anzeige geantwortet, in der Frauen für einen Film gesucht wurden, in dem sie sich "sexy präsentieren" sollten. 1.250 Euro habe es dafür gegeben. "Das war für mich ein Vermögen."

Sie wolle diese Geschichte auch öffentlich machen, um Frauen zu ermutigen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. "Ich werde mich nicht erpressen lassen", betonte sie. Avilova war vor ihrem Engagement für den RTL-Dschungel in der Show "Temptation Island – Versuchung im Paradies" zu sehen und ließ sich 2019 für den "Playboy" fotografieren.