Eislauf-Star Dytrt: Sexy Shooting in Wien

Heiß auf Eis! Für die Februar-Ausgabe des Männermagazins Playboy wählte die fünffache deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Annette Dytrt eine Wiener Location.

Leidenschaft

Zwar ist das Element der 35-jährigen eindeutig gefrorenes Wasser, doch, so verrät sie: "Ich liebe die Sonne und den Strand. Ich bin zwar Wintersportlerin, aber ich mag Kälte überhaupt nicht. Trotzdem kennen mich die Leute vom Eis, und Eiskunstläuferinnen haben im Playboy ja auch eine gewisse Tradition." Schon mit 15 habe sie Kati Witt bewundert, die sich auch für das Magazin ablichten ließ.

Große Ehre

Danach sei ihr auch klargeworden, wie gern sie sich selbst einmal für den Playboy ausziehen möchte, so führt sie aus: "Als ich zur Frau wurde, wurde mir klarer, dass ich mal in den Playboy möchte. Es ist wirklich eine große Ehre für mich. Ich kann ein bisschen stolz auf mich sein." Derzeit ist die Eislaufkünstlerin in der Sat.1-Show "Dancing on Ice" zu sehen; ihr Promi-Partner ist der nach der ersten Folge umjubelte John Kelly von der Kelly Family. Privat wie beruflich ist Annette mit dem Eiskunstläufer Yannick Bonheur verbunden. Zusammen machen die beiden, die ihre Leistungssportkarrieren beendet haben, bei Revuen uns Shows mit.

© Irene Schaur für Playboy Februar 2019

© Irene Schaur für Playboy Februar 2019

„Weitere Motive exklusiv nur unter https://www.playboy.de/stars/annette-dytrt"