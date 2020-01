Ekel-Promis zittern vor Dschungel-Camp

Profit. Das diesjährige Dschungelcamp spaltet selbst die Fan-Gemeinde in zwei Lager. Die einen halten an der RTL-Show fest, die anderen wiederum sind dafür, die Show aus Respekt gegenüber den Opfern der noch immer wütenden Buschfeuer abzusagen. Letzteres kommt für den Sender wohl nicht infrage. Spurlos vorüber geht es an den Verantwortlichen aber dennoch nicht.

Sicherheit. So mussten die Sicherheitsbestimmungen deutlich erhöht werden. Es gibt Evakuierungspläne für den Fall, dass die Feuerwalze zu nahe ans Camp kommt. Auch das Lagerfeuer wird es nicht geben – statt­dessen einen Gaskocher. Raucher dürfen nur in der Camp-Zentrale paffen und nur ein Teilnehmer bekommt ein geprüftes Feuerzeug.