Die Beziehung von Schlagerstar Helene Fischer und ihrem Tänzer-Lover Thomas Seitel ist bestätigt. Zwar war in Postings von Fischer und ihrem Ex die Rede von einem Neuen an der Seite der Sängerin, und der Name "Thomas" war auch bekannt. Doch bislang gab es keine offizielle Äußerung zu ihm. Das ist nun anders, denn ein enges Familienmitglied des Tänzers äußerte sich gegenüber der Presse.

© Getty Images

Sein Vater gibt Gespräch wieder

Der Vater Seitels, Günther, sprach mit der Lokalzeitung "Darmstädter Echo". Dort äußert er sich dazu, wie es zur Liebschaft gekommen ist, gibt ein Gespräch mit seinem Sohn wieder. Es habe auf der großen Tour von Helene Fischer gefunkt. Zwei Jahre waren sie immer wieder zusammen unterwegs: "Das ist eine lange Zeit." Seitdem die Neuigkeiten bekannt sind, wäre der Rummel um Thomas groß. Papa Günther zitiert seinen Sohn: "Er hat zu mir gesagt: Was soll ich groß dazu sagen?" Details zur Beziehung wollte der Vater keine nennen: "Das ist die Sache von Frau Fischer und Thomas." Zumindest die Formulierung "Frau Fischer" lässt die Spekulation zu, dass Thomas seine Helene noch nicht den Eltern vorgestellt hat.

Das Treffen der Ex-Partner

Fischer wurde von ihrem Fans am Wochenende genau beäugt. Da kam es zum ersten Treffen mit Ex Silbereisen - live im TV bei der Sendung "Schlagerchampions". Helene hatte bei ihrem Auftritt Tränen in den Augen. Es wurde gebusselt, die Ex-Partner umarmten einander und lachten: „Es ist eigentlich wie immer, und doch anders“, stellte Helene fest. Großes Emotions-Kino. Doch jetzt diskutieren die Fans: War das alles ehrlich?

© Getty Images

Perfekte Inszenierung

Zumindest war die Inszenierung perfekt. Als ein Fan Silber­eisen fragte, was nun mit seinem ­Fischer-Tattoo passieren würde, antwortete dieser: „Ich würde nie auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo irgendwie nur im Geringsten zu entfernen.“