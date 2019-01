Erste Details zu Heidi Klums und Toms Hochzeit enthüllt

Ein Vertrauter von Heidi und Tom verriet dem US-Magazin "Life & Style" Infos über Location, Gäste und das Menü für die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz.

"Sie sagt, es werde ein Liebesfest mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen wie Bratwürstchen, Schnitzel und Bier sowie deutschen Traditionen", so der Vertraute. In einem Interview mit der Zeitschrift "Instyle" sagte Heidi über ihre Food-Laster: "Schnitzel, Rotkohl, Spitzkohl, Knödel und Sauerkrautsuppe."

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich erst im Dezember verlobt - jetzt gibt es schon Details zur Hochzeit. Bei den beiden geht alles sehr schnell, wie es scheint. Über die Location der Hochzeit gibt es ebenfalls schon Gerüchte: Klums Vater ließ durchblicken, dass das Fest in Köln stattfinden könnte.

Auf der Gästeliste sollen Ex-Freund Seal, Freundin Gwen Stefani und ihre "America’s Got Talent"-Kollegen Mel B. und Simon Cowell stehen.