Erwischt! Heidi Klum lässt sich Lippen aufspritzen

Heidi, was hast du dir dabei nur gedacht?

Heidi Klum: Schlauchbootlippen

Die Modelmama und "Queen of Drags"-Jurorin hat auf ihrem Instagram-Account einen Clip geteilt, der sie dabei zeigt, wie sie die Lippen gemacht bekommt. Zuerst wird an der vierfachen Mama herumgewerkelt, dann ist das Ergebnis zu sehen: Schlauchboot-Lippen vom Feinsten!

Conchita: Herrlich komödiantisch!

Doch: Alles nur Spaß, das kurze Video ist nur ein witziger Teaser auf die neueste Ausgabe von "Queen of Drags". Schon in den letzten Wochen gab es witzige Videos zu sehen, in denen Klum mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst die Hauptrolle spielt, einmal als Hexen zum Beispiel. Dieses Mal nehmen die drei den Schönheitswahn aufs Korn und Conchita darf sogar höchstpersönlich als Dr. Wurstenstein Hand an der Blondine anlegen. Immer wieder ist bei den kurzen Clips eines eindeutig: dass Conchita ein großes schauspielerisches Talent hat. Vielleicht sehen wir sie irgendwann tatsächlich in einem Film. Im Oktober sagte sie in einem Interview mit ÖSTERREICH: „Ich würde gerne bei James Bond mitspielen. Das wäre mein größter Traum!“