Fan-Schock: Angelo Kelly verlässt die Kelly Family

Die Kelly Family feierte in den letzten Monaten ihr großes Comeback. Fast wie in alten Zeiten füllten sie die großen Hallen. Doch jetzt der Schock: Angelo Kelly verlässt die Band! "Wir haben offiziell ja immer gesagt, dass jetzt gerade eine Pause läuft. Ich habe aber eines bisher zurückgehalten: Mir ist vor der letzten Tour bewusst geworden, dass das meine letzte Tour mit der Kelly Family sein wird. Ich steige aus", sagt er zu "Bild".

"Ich habe nach dreieinhalb sehr tollen, aber auch sehr anstrengenden Jahren entschieden, jetzt einen Cut zu machen. Ich habe allen meinen Geschwistern bereits gesagt, dass ich aussteige und dieses Kapitel für mich abgeschlossen ist", so der 38-jährige Schlagzeuger.

Unter anderem die Doppelbelastung und die fehlende Zeit für seine Familie setzten ihm besonders zu. "Ich habe ja nicht nur Musik gemacht, ich habe mich um die ganze Leitung und Organisation gekümmert, das Marketing … Das war ein Stressfaktor und unglaublich viel Arbeit im Hintergrund. Da kannst du kein normaler Familienvater mehr sein. Mein Kopf hat die ganze Zeit gerattert, auch nachts", erklärt er. Der fünffache Vater stand kurz vor einem Burn-out: "Ich bin stolz darauf, meine Familie hat das mitgetragen und ich habe auch Respekt in der Branche dafür bekommen. Aber das ist nicht das A & O des Lebens. Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre geschuftet bis zum Gehtnichtmehr. Dieses Burn-out-Gefühl schleppe ich jetzt seit zwei Jahren mit mir herum. Irgendwann macht dich das kaputt.“

Am Ende sei es der Rat seiner Frau gewesen, der ihn zu dieser Entscheidung trieb. "Sie hat aber auch immer wieder gesagt, ich solle aufhören. Es war einfach zu viel. Ich musste entscheiden, was für mich essenziell ist", so Angelo.

Was dies nun für die Zukunft der Kelly Family bedeutet, ist noch offen. Zwar betonte Patricia Kelly gegenüber dem Blatt, dass man weitermachen wolle und in Ruhe alles planen werde, dennoch ist noch nichts fixiert. Immerhin braucht es jemanden, der die Organisation übernimmt. Spekuliert wird nun auch, ob Maite Kelly wieder zurück in die Band kommt. Jedoch verfolgt sie mit ihrer Schlagerkarriere einen anderen musikalischen Weg.

Abschreiben will Angelo seine Geschwister aber nicht: "Mein Gefühl ist: Das ist nicht das Ende der Kelly Family. Eine Band verlässt man, eine Familie nie.“