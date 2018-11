Freche Pose: Heidi Klum zieht blank

Heidi Klum ist derzeit in Berlin unterwegs, um für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" die schönsten Mädels zu finden.

Bildband

Dass sie selbst noch immer alle Modelqualitäten in Form eines trainierten, diszipliniert ernährten Körpers besitzt, zeigt sie einmal mehr auf Instagram. Dort hat sie als Appetizer für ein neues Buch ein Foto von sich in Schwarz-Weiß gepostet. Sie ist darauf nackt zu sehen, streckt die Zunge weit raus und hält lediglich die Hände locker über ihrem Busen. Bikinihöschenabdrücke sind am Po zu erkennen. Dieses Bild ist von Fotograf Russell James, entstand schon vor einiger Zeit und ist zu finden in dessen Bildband "Angels by Russell James".

Normale Nacktheit?

Heidi geht locker mit Nacktheit um. Auch gewisse Shootings in ihrer Modelshow finden nicht oder leicht bekleidet statt. Die Unternehmerin wolle, so der Tenor in der Show, die Mädchen so auf den harten echten Modelalltag vorbereiten.