Für ihn unterbricht Helene Fischer ihre Auszeit!

Seit Jänner dieses Jahres wurde es ganz still um den Schlager-Superstar Helene Fischer. Es gab keine Konzerte, TV-Auftritte oder Posts auf ihren Social-Media-Kanälen - die Sängerin drehte der Öffentlichkeit den Rücken zu und tauchte unter.

Zusage für Interview mit TV-Urgestein

Laut BILD soll die Schlagersängerin nun als Interview-Gast in der Youtube-Talkshow der deutschen TV-Legende Frank Elstner (77) auftreten. Elstner betonte, dass er Fischers Begabung und disziplinierte Arbeit sehr bewundere. Zuletzt waren die beiden zusammen in der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" 2009 zu sehen.

Geheimes Treffen

Das Interview soll am Donnerstag an einem geheimen Ort stattfinden. Nicht einmal Elstner selbst weiß, wo das Gespräch aufgezeichnet werden soll: "Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat."

Das Interview soll Ende Juni auf Elstners Youtube-Kanal online gestellt werden.