GNTM: Drei Austro-Girls rocken Finale!

Die Luft wird dünn in der Modelvilla, immer weniger Kandidatinnen kämpfen noch im den Titel "Germanys Next Topmodel". Sieben waren in der Folge vom 7. Mai zuerst noch dabei.

Austro-Girls begeistern

Spannendes Detail, das es jedenfalls noch nie gab: Drei von ihnen sind Österreicherinnen! Die aparte Blondine Tamara so wie die quirlige Maureen sind aus Wien und die zurückhaltende Sarah ist Steirerin. Tamara gilt schon seit langem als absolute Heidi-Favoritin. Die zwei anderen mauserten sich Woche zu Woche zu echten Top-Kandidatinnen.

Gute Arbeit gemacht

Die solide Arbeit fiel auch einer entscheidungsträgerin auf: Der Chefin der deutschen "Harpers Bazaar". Sie nannte gleich alle drei Österreicherinnen als ihre Favoritinnen. Nicht unwichtig, ihre Meinung; ist doch das Cover dieser Zeitschrift zu zieren ein großer Teil des Gewinnes der Siegerin...

Und so bekamen alle drei Österreicherinnen ein Foto, obwohl Tamara beim Catwalk für Stardesigner Philipp Plein versagte.

Heidi Klum: Übler Scherz

Aufklärung kam im Abspann der Show: Übrigens hat sich Heidi Klum einen Spaß mit ihren Mädchen erlaubt - Anastasia, Jacky, Tamara, Sarah, Maureen und Lijana sind erst im Halbfinale. Die große Entscheidung findet tatsächlich erst am 21. Mai statt, dazwischen müssen es die Austro-Girls noch eine weitere Folge durchstehen..