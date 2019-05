GNTM-Finale: Geheim-Hochzeit und Mega-Stars

Heute heißt es wieder einmal: Es kann nur eine "Germany's Next Topmodel" werden!

Mega-Programm

Modelmama Heidi Klum hat sich für die Entscheidung, welches ihrer drei letzten Mädchen, gewinnen soll, eine Top-Expertin geholt: Tyra Banks. Sie weiß genau, wovon sie spricht: Topmodel Tyra Banks moderierte bis 2015 22 Staffeln von „America's next Topmodel“ und hat auch bei „Austria’s next Topmodel“ auf PULS 4 bereits eine Siegerin gekürt: Antonia Hausmair. Sie ist neben US-Schauspieler Channing Tatum und seinen Magic Mike-Tänzern, der US-Pop-Rock-Band Jonas Brothers, der britischen Singer-Songwriterin Ellie Goulding und der deutschen Band Tokio Hotel zu Gast in der großen Final-Show. Für das große Show-Opening wirbeln 50 Akrobaten aus dem Cirque du Soleil-Musical Paramour über die Bühne.

Überraschungs-Hochzeit

Wie Heidi Klum selber angekündigt hat, soll es während der Show eine Hochzeit geben! Eher als unwahrscheinlich gilt, dass sie und ihr Verlobter Tom vor allen Ja-Sagen werden. Obwohl sie ja beide vor Ort sind und sicher in schicken Outfits stecken. Heißester Tipp: Kandidatin Theresia und ihr 54-jähriger Freund Thomas könnten live in der Show heiraten. Immerhin sind die beiden schon seit Jahren ein glückliches Paar und sie hat vor kurzem ihren Junggesellinnenabschied gefeiert.

Die letzten drei

Neben all dem ganzen anderen Spektakel werden alle Augen auf drei Damen gerichtet sein: Sayana, Cäcilia und Simone. Die Beautys haben es bis in die große Finalshow geschafft und wollen heute Abend den Titel holen. Im Vorfeld kristallisierte sich Simone zur absoluten Favoritin heraus. Ob sie am Schluss tatsächlich die Siegerin wird?

Klum und die letzten drei