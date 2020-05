GNTM-Finale: Nackt-Show mit Heidi als Koffer

Was für eine Show! Beim Finale der Castingshow "Germanys Next Topmodel" ging es gleich so richtig los. Zuerst mussten die Finalistinnen Jacky, Lijana, Sarah und Maureen in Cyber-Alien-Verkleidung eine Choreographie tanzen. Dazu heizte Ex-GNTM-Kandidatin und Nacktschnecke Micaela Schäfer an den Turntables ordentlich ein.

Heidi Klum nur per Chat dabei

Wenn schon Heidi Klum nur per Video-Konferenz zugeschaltet ist, dann musste es wohl eine Extraportion Sex vor Ort sein. Lustiges Detail: Klum tauchte auf einem Bildschirm in einem aufgeklappten Koffer auf. Gerade für Österreichische Zuschauer lustig, gibt es doch das Schimpfwort: Du Koffer.