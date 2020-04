GNTM: Heißes Ballon-Shooting begeistert die Zuseher

In der letzten Folge der Erfolgs-Show "Germany's Next Topmodel" war mal wieder ein Nackt-Shooting angesagt – Dieses Mal jedoch nicht aus Spaß, sondern für den guten Zweck. Für "amfAR" (Stiftung für AIDS-Forschung) posierten die Klum-Mädels mit dutzenden Luftballons vor der Linse des Starfotografen Brian Bowen-Smith. Aber auch für die GNTM-Kandidatinnen gab es was zu holen: Heidi Klum kündigte an, dass die zwei besten Models des Shootings mit Heidi nach New York zur "amfAR"-Gala fliegen würden.

© prosieben

Tränen-Drama beim Nackt-Shooting

Vor allem dieses Versprechen sorgte bei den Mädels für Höchstleistungen. "Ich will heute die Beste sein!", verkündete Lijana (23). Eine Kandidatin wirkte jedoch so gar nicht glücklich: Nadine (21) lag der letzte Streit mit Lijana noch schwer im Magen und auch Vivian (21) machte sich Sorgen: "Ich glaube, Nadine geht es gar nicht gut. Sie fühlt sich alleine nach allem, was war." Die gedrückte Stimmung machte sich schlussendlich auch beim Shooting bemerkbar. Nachdem Nadine ihre Hüllen fallen ließ und erste Posing-Versuche unternahm, hagelte es Kritik vom Fotografen: "Das sieht ja aus wie bei einem Cheerleader...." Aber auch Model-Mama Heidi hielt sich mit Kritik nicht zurück: "Das ist viel zu sexy und zu erotisch. Das ist zu billig, Nadine! Und würdest du sagen, das sieht bequem aus, wie du da hängst?"

Nach dem Charity-Nackt-Shooting flossen auch wieder die Tränen. Die 21-jährige Nadine erklärte: "Ich war gefühlsmäßig total durch den Wind und konnte mich nicht konzentrieren." Erzfeindin Lijana konnte es nicht lassen über ihre Rivalin zu lästern: "Sie ist damit sehr unprofessionell umgegangen und hat gemeckert, dass es nicht ihre Schuld war."

Schlussendlich durften Tamara (19) und Jacky (21) mit Klum zum großen "amfAR"-Event fliegen. Mit dabei waren unter anderem auch Stars wie Mode-Ikone Anna Wintour (70), Topmodel Iman (64) und Star-Designer Christian Siriano (34).