Die neue Staffel Germany's Next Topmodel hat noch nicht einmal begonnen, da steht schon fest, welche Mädchen zu Heidi Klum Topmodel-Favoritinnen zählen.

© GC Images

Kandidatinnen schnuppern Promi-Luft: Selfie mit Kim K.

Cäcilia und Vanessa

Denn jetzt sind Bilder aufgetaucht, die Heidi auf der Aids-Spendengala amfAR zeigen. Am Red Carpet ist sie mit zwei jungen Frauen abgelichtet worden. Sie heißen Cäcilia (18) und Vanessa (21). Erstere ist vom Typ her Kendall Jenner sehr ähnlich: lässig-cool und mit dunklen Haaren, diese Ähnlichkeit erwähnt sie auch auf der Topmodelhomepage. Zweitere schaut ein bisschen wie die Doppelgängerin von "Game of Thrones"-Star Sophie Turner aus: Rote Wallemähne und Elfenbeinteint. Vanessa hat schon einige Erfahrung als Model sammeln können, ist schon auf Fashion Weeks gelaufen.

© GC Images

Exklusives Event

Fans der TV-Show wissen: Bei GNTM sind diese Bilder DER Beweis schlechthin, dass es für die Mädchen gut aussieht. Denn Modelmama Heidi nimmt nur Kandidatinnen auf diese exklusive Veranstaltung mit, die schon viel Leistung gezeigt haben... Letztes Jahr war Heidi in Begleitung der späteren Staffelgewinnerin Toni sowie Kultkandidatin Klaudia auf dem Event zu sehen. Gut möglich also, dass Cäcilia oder Vanessa sogar gewinnen werden! Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Staffel nämlich schon wieder fast komplett abgedreht. Wir bekommen nun wöchentlich die Sendung portionsweise im TV zu sehen. Und wissen dank der Bilder, wer sich besonders gut macht in den ersten Folgen...