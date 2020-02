Gemeinsamer Pärchen-Auftritt auf dem roten Teppich

Gemeinsame Turtel-Momente am roten Teppich sind noch selten – doch anlässlich der "Trolls World Tour" trat das junge Pärchen Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (37) nun in Berlin gemeinsam mit Justin Timberlake (39) und Anna Kendrick (24) auf, um den Animationsfilm zu promoten.

Die Vier leihen den Figuren Poppy und Branch die Stimmen. Für Lena und Mark ist es nicht der erste gemeinsame Auftritt: Bereits 2016, als sie noch kein Paar waren, liehen sie den beiden Trollen ihre Stimmen. Auch in den TV-Shows "Sing meinen Song" oder "The Voice of Germany" treffen sie immer wieder aufeinander.