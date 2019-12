Kurz vor Weihnachten ereignete sich in der Familie des beliebten deutschen Moderators Günther Jauch eine Tragödie: Der Schwiegervater von Jauch, Architekt Klaus Sihler, starb ganz unerwartet.

Zusammenbruch

Jauchs Ehefrau Dorothea wollte ihren Vater besuchen. Sie checkte, wie, laut Bild schon viele Male davor, im Hotel "Buchhorner Hof" ein. Klaus Sihler soll am Montagmorgen, 16. 12., auf dem Weg zu einem Treffen mit seiner Tochter gewesen sein, als er in der Empfangshalle zusammenbrach. Angeblich vor den Augen der eigenen Tochter. Siehler wird noch von Notarzt und Sanitätern betreut, die kurz danach eintreffen. Aber der 90 Jahre alte Mann ist tot. Gegen Mittag wird er von seinem Hausarzt für tot erklärt und in einem Leichenwagen weggebracht.

Mehr zum Thema Tiefe Trauer Todes-Drama in Familie von Günther Jauch Ausgerechnet kurz vor Weihnachten muss der beliebte Moderator um ein enges Familienmitglied trauern.

Sihler lebte in der Nähe des Hotels in einem Seniorenheim. Jauch selbst wollte laut Bericht den Todesfall nicht kommentieren.

© Getty Images

Günther und seine Dorothea 2003

Lange Beziehung

Jauch ist seit über 30 Jahren mit Dorothea Sihler zusammen. Im Juli 2006 heirateten die beiden nach 18 Jahren Beziehung. Das Paar hat vier Kinder und lebt seit den 90er-Jahren am Heiligen See in Potsdam.