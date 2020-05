H.P. Baxxter verrät: Ende Mai erscheint neue Scooter Single

Auf Instagram verkündete H.P. Baxxter (56) persönlich die frohe Botschaft: "Die neue Single kommt jetzt Ende Mai. Dann haben wir noch eine Single und noch eine Single. Also haben wir mindestens drei Singles, die kommen." Außerdem verriet H.P., dass sogar ein ganzes Album folge. Ein "Meilenstein", wie er ankündigt.

Für Scooter-Fans hat das lange Warten somit in Ende: Drei Jahre ist es her, als Baxxter und Co. neue Songs veröffentlichten. Ihre Platte "Scooter Forever" landete direkt in den Top-Ten-Albumcharts.