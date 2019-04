Heidi Klum zeigt sich zum Abschied von ihrem Verlobten Tom noch einmal richtig happy mit ihm. Dieser ist nämlich bis zum 21.6., wo dann in Moskau der große Abschluss stattfindet, auf Tournee mit seiner Gruppe Tokio Hotel. Los ging es in London, dann wird in Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich und Ungarn aufgetreten.

Heidi und Tom (links im Bild Bill)

Die beiden genossen die letzten Tage, bevor es für Tom und seine Band Tokio Hotel auf große Tour ging.

Besuche und Hochzeit

Klum kündigte bereits an, ihren Verlobten öfter zu besuchen, während dieser in Deutschland, Österreich oder Russland unterwegs ist. Danach soll dann die große Hochzeit der beiden stattfinden. In einem romantischen Schloss in der Nähe von Heidis Heimat soll den beiden das Ja-Wort über die Lippen kommen. Zusammen mit Hunderten Gästen, darunter Freunde und Familie.

© Getty Images

Schloss Bensberg soll der Ort der Wahl sein.