Erwartet sie Kind Nummer fünf oder nicht? Bislang hat Heidi Klum sich nicht zu den Gerüchten geäußert. Wir sind gespannt, wann es so weit ist und sich die Unternehmerin offiziell dazu äußert, und sind uns in der Zwischenzeit sicher, dass sie schwanger ist.

Denn diese 5 Dinge sprechen für Nachwuchs im Haus Klum/Kaulitz:

1. Veränderungen

Klum wirkt auf aktuellen Bildern ein bisschen runder an der Oberweite, an den Hüften und - wenn man ganz genau schaut - am Bauch. Zusammen mit ihrem Strahlen, das wir für einen Mama-Glow halten, scheint sie uns in anderen Umständen zu sein. Und bei Meghan hatten wir übrigens auch recht - Tage vor der Bestätigung.

© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Ablenkungsmanöver - Klum zeigt Bein

2. Versteckspiel

Die Outfits, die Klum derzeit auf Veranstaltungen trägt, lassen ganz viel Raum für Spekulationen. Denn sie sind um den Bauch herum mit Volants ausgestattet oder Fransen ... Wenn das kein Hinweis ist!

3. Familienmensch

Klum ist und war immer ein Familienmensch. Sie hat eine enge Bindung zu ihren Eltern und vier Kinder. Warum also nicht aufstocken ... In der Vergangenheit wurde Tom mit Heidis Kindern gesehen - er scheint auch sehr familiär zu sein.

4. Kein Dementi

Bei Lanz plauderte Tom Kaulitz zusammen mit seinem Bruder Bill ganz offen über seine Beziehung zu Heidi Klum. Doch als die Frage nach einem Kind gestellt wurde, lenkte Tom ab - aber verneinte keineswegs ...

5. Hartnäckige Gerüchte

Die Gerüchte halten sich hartnäckig, kommen aus verschiedenen Richtungen. Wie heißt es so schön? Oft steckt ein Körnchen Wahrheit dahinter!