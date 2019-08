Heidi Klum: Erstes Posting nach der Hochzeit

Heidi Klum (46) hat sich erstmals seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) bei Instagram gemeldet - mit einem Bild von "Mr.& Mrs. Kaulitz", wie sie dort schreibt. Die beiden sind ganz in weiß gekleidet und küssen sich. "We did it!", heißt es dazu, also: "Wir haben es getan". Den Eintrag garnierte die Fernsehmoderatorin mit mehr als 40 Herzchen.



Das Paar hatte am Wochenende ein großes Hochzeitsfest auf Capri gefeiert. Danach war spekuliert worden, welchen Namen Klum künftig trägt - laut Instagram hat sie sich für Kaulitz entschieden.



Alle rätseln: Wo war Papa Klum?

Heidi Klum und Tom Kaulitz gaben sich am Samstag auf Capri das Ja-Wort. Bei traumhaften Sonnenuntergang wurde die Traumhochzeit noch ausgelassen mit den Gästen gefeiert. Einer fehlte jedoch: Heidis Vater Günther Klum schwänzte den glücklichsten Tag seiner Tochter.

Krach im Hause Klum?

Es soll das Gesprächsthema Nummer Eins unter den anwesenden Gästen gewesen sein: Wo ist Papa Klum? Laut Berichten der deutschen BILD soll es Krach geben im Hause Klum. Der Grund: Günther Klum soll ganz gar nicht über die Partner-Wahl seiner Tochter erfreut sein. Gerüchten zufolge soll es auch Streitereien über die Ausrichtung von Heidis Geschäftsaktivitäten gegeben haben.

Gartencenter statt Hochzeits-Sause

Papa Klum wurde Sonntagnachmittag beim Einkaufen in einem Gartencenter in Bergisch Gladbach gesehen. Anstatt den glücklichsten Tag seiner Tochter zu feiern dürfte Günther Klum Blumen für das Grab seiner verstorbenen Eltern besorgt haben.