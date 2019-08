Heidi Klum: Ganz in Weiß zum Hochzeitsdinner

Diese Woche werden Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) in ihrem Leben wohl nicht vergessen. Nach entspannten Tagen auf Capri schippern sie nun am heutigen Samstag auf der Luxus-Yacht "Christina O" in den Hafen der Ehe.

Doch schon am Freitagabend luden "Klumlitz" zum großen Hochzeitsdinner. Gemeinsam mit Familie und Freunden traf man sich im Sterne-Restaurant "Il Riccio" auf Capri. Und am Weg von der Luxus-Yacht aufs Festland konnte man fast meinen, dass die Trauung schon stattgefunden hat. Heidi Klum glänzte in einem langen Traumkleid aus weißer Spitze inklusive langem Beinschlitz von Alessandra Rich. Auch Tom trug eine weiße Hose, hellblaues Hemd und ein dunkelgrünes Sakko.

Und dass Heidi und Tom es kaum abwarten können, endlich Mr. & Mrs. zu werden, stellten sie auch auf der "Christina O" unter Beweis. Immer wieder küssten sich die beiden leidenschaftlich.