Heidi Klum hat einen spektakulären Auftritt bei der diesjährigen amfAR Gala hingelegt. Gesprächsthema Nummer eins: Welche ihrer GNTM-Kandidatinnen hat sie dieses Jahr begleiten dürfen?

Klum: Diese Mädchen mag Heidi besonders

Das Rätsel war schnell gelöst, die 21-jährige Nachrückerin Jacky, nun mit kupferroten Wellen und Wienerin Tamara (19) mit den markanten Gesichtszügen. Fans der Casting-Serie wissen was das bedeutet: Diese zwei Mädels werden es ziemlich fix ins Finale schaffen.

Strip-Show von Heidi

Tuschelthema Nummer zwei: Was hat Heidi unter ihrem Walle-Walle-Kleid zu verstecken? Etwa einen Babybauch? Dazu gab es in der GNTM-Folge vom 6.2. ein eindeutiges Statement von der Modelmama auf die Babygerüchte: "Das wird nicht passieren, der Backofen ist zu!" Es ist das erste Mal, dass sich Klum so dezidiert zu einem weiteren Kind äußert. Auf Instagram hat die kesse Blondine ein Video gepostet, das sie beim Ausziehen ihres Kleides zeigt. Unter dem voluminösen Stoff verborgen: Eine Klum in Unterwäsche und ohne Babybauch.