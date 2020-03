Heidi Klum: Sie macht sich lustig über Hamster-Käufe

Sie hat ihren Humor nicht verloren… Modelmama Heidi Klum befindet sich derzeit in selbst auferlegter Quarantäne bei sich zu Hause. Nach einem Zusammenbruch am Set der Unterhaltungsshow „America’s Got Talent“ wegen akuter Erkältungserscheinungen wartet sie seit ein paar Tagen auf das Ergebnis ihres Rachenabstriches. Noch ist also nicht klar, ob das Model auch zur Gruppe jener Promis gehört, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

Heidis kleiner Seitenhieb

Klum ist jedenfalls schon zu Scherzen aufgelegt. Auf Instagram postet die Ehefrau von Tom Kaulitz ein lustiges Video, das sie am Klo zu zeigen scheint. Sie nimmt das letzte Blatt Klopapier und sagt: „Neeein“. Eine kleine Stichelei gegen jene Hamsterkäufer, die sich mit ganz vielen Rollen dieses Hygieneartikels eigedeckt haben…