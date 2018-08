Erst vor kurzem machte Heidi Klum klar, dass sie ein weiteres Kind nicht ausschließt.

Vierfach-Mama

Vier hat die 45-jährige Unternehmerin bereits - Tochter Leni ist von Flavio Briatore - die anderen drei Kids stammen aus der Beziehung zu Seal. In einem Interview gab sich die America's Got Talent-Jurorin offen: "Du weißt nie, was im Leben passiert, oder? Dinge passieren. Ich weiß nicht, was passieren wird."

© Getty/FilmMagic

Die ganze AGT-Jury freute sich mit Cowell (rechts mit Sonnenbrille)

Große Ehre

Seit ihrem Auftritt bei der Stern-Verleihung am Walk of Fame für ihren Jury-Kollegen, dem Producer Simon Cowell, machen wilde Gerüchte die Runde. Denn Heidi trug ein schwarzes Kleid mit einer auffälligen Masche im Bauchbereich. Wollte sie damit neugierige Blicke abwehren? Oder ist es nur ein modisches Accessoire? Nachdem Heid und Tom im Juli verliebt in einem Babygeschäft gesichtet wurde, können wir uns alles vorstellen...

Klum postet ein weiteres Bild von sich und Tom - im Bett