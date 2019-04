Sexy Posting für den guten Zweck? Heidi Klum kuschelt auf ihrem neuesten Insta-Bild mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz und nebenbei macht sie auch gleich Werbung.

Bald ist Tom weg

Die beiden genießen die letzten Tage, bevor es für Tom und seine Band Tokio Hotel auf große Tour geht. Das Bild ist nämlich ein Hinweis darauf, dass es nur noch sechs Tage sind bis zum Auftakt in London.

Klumlitz-Hochzeit

Klum kündigte bereits an, ihren Verlobten öfter zu besuchen, während dieser in Deutschland, Österreich oder Russland unterwegs ist. Danach soll dann die große Hochzeit der beiden stattfinden. In einem romantischen Schloss in der Nähe von Heidis Heimat soll den beiden das Ja-Wort über die Lippen kommen. Zusammen mit Hunderten Gästen, darunter Freunde und Familie.

© Getty Images

Schloss Bensberg soll der Ort der Wahl sein.